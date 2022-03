Monaco 2 e Stray Gods di ex BioWare tra gli indie che verranno pubblicati da Humble Games nel 2022

Humble Games ha annunciato i suoi imminenti piani di pubblicazione per il 2022 e oltre, inclusa l'acquisizione da parte della società dei diritti del franchise del titolo Monaco. Come parte di quell'accordo è in arrivo un sequel, intitolato Monaco 2, con il creatore della serie Andy Schatz che tornerà come direttore creativo. Nessuna data di uscita è stata annunciata per il gioco.

Humble ha anche annunciato che pubblicherà Stray Gods, il nuovo titolo "musical d'avventura" di Summerfall Studios, team composto da ex BioWare, che in precedenza era chiamato Chorus. Il gioco includerà il compositore Austin Wintory e le voci di Troy Baker e Laura Bailey.

Oltre a questo la società pubblicherà Coral Island, una simulazione di vita e agricoltura che consente anche di proteggere le barriere coralline in via di estinzione, Moonscars, un 2D simile Soulslike, Ghost Song, un Metroidvania, Signalis, un gioco horror di sopravvivenza, Infinite Guitars, un gioco di ruolo basato sul ritmo, Chinatown Detective Agency, un'avventura punta e clicca noir e The Iron Oath, un gioco di ruolo fantasy tattico. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai trailer.

Di questi giochi, Chinatown Detective Agency arriverà il 7 aprile e The Iron Oath inizierà l'accesso anticipato su PC il 19 aprile. Signalis arriverà nell'autunno 2022 e Moonscars punta a una versione 2022. Gli altri giochi annunciati dall'editore non hanno ancora ricevuto date di uscita.

