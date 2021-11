I Monolith Productions di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor al lavoro su un nuovo gioco AAA

Le ultime indiscrezioni affermano che Monolith Productions, il team dietro La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, sta iniziando a lavorare su un prossimo gioco. Attualmente sul sito ufficiale della società ci sono più di una ventina di posizioni aperte che offrono di lavorare ad un titolo AAA.

Monolith Productions dopo l'uscita de L'Ombra della Guerra è rimasta in silenzio: tuttavia le cose stanno cambiando, con questi nuovi annunci di lavoro che ricercano grafici, designer, artisti, ingegneri del software e molto altro. L'Ombra di Mordor è stato un titolo molto acclamato dai giocatori, in particolare per il suo combattimento ed il suo sistema Nemesis che stravolge il gameplay.

Anche L'Ombra della Guerra, ovvero il sequel, ha migliorato diversi aspetti del capitolo precedente, ma ciò che ha fatto storcere il naso ai giocatori sono state le microtransazioni che sono state aggiunte al gioco.

La notizia più recente che abbiamo è che il sistema Nemesis ora è brevetto di Warner Bros. e nessuno può copiarlo. Che venga usato anche per questo nuovo gioco? Non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo.

Fonte: GameRant