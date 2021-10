Monster Hunter Rise per PC riceve una demo su Steam

Monster Hunter Rise arriverà su PC il prossimo anno, ma nel frattempo è disponibile una demo gratuita da provare su Steam.

La demo richiede 10 GB di spazio libero con multiplayer per un massimo di quattro giocatori supportati.

In questa versione non c'è un limite al numero di volte in cui i giocatori possono tentare le missioni. Oltre a tutti i 14 tipi di armi, sono disponibili cinque missioni. L'addestramento di base vi insegna a conoscere il Wirebug e a cavalcare il Palamute mentre l'addestramento a cavalcare Wyvern fornisce informazioni sulla pratica di montare e controllare i mostri. Tra le missioni di caccia ci sono Great Izuchi, Mizutsune e Magnamalo.

Monster Hunter Rise uscirà il 12 gennaio 2022 per PC.

"Ottieni un assaggio della caccia adrenalinica che ti aspetta in Monster Hunter Rise con questa demo che include cinque missioni. Apprendi le basi con due missioni tutorial e affronta i mostri in tre missioni di caccia di difficoltà crescente. Le cacce possono essere affrontate in solitaria o con altri giocatori, fino a un massimo di tre", si legge su Steam.

"Nota: le missioni sono state adattate per la demo e potrebbero differire dal contenuto del gioco completo".

Fonte: Gamingbolt.