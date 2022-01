Monster Hunter Rise è finalmente disponibile su PC. La caccia ha inizio!

Dopo l'acclamato debutto su Nintendo Switch, Monster Hunter Rise approda su PC, via Steam. Questa versione, oltre ad avere evidenti upgrade tecnici, presenta tutti i contenuti rilasciati finora sulla console ibrida, almeno sino all'update 3.6.1.

Tra le novità di questa versione, troviamo supporto per la risoluzione 4K, diverse opzioni grafiche avanzate, aggiunta della chat vocale, supporto per monitor ultra-wide oltre alla funzione Hunter Connect, che consente ai giocatori di creare tag con i loro obiettivi e stili di gioco, cercare altri giocatori con gli stessi tag o invitare amici a qualsiasi tag a cui si sono uniti.

La versione PC di Monster Hunter Rise include dunque, mostri aggiuntivi tra cui i preferiti dai fan Chameleos e Valstrax, oltre a contenuti di collaborazione con giochi iconici come Okami, Ghosts 'n Goblins e molti altri, e sarà un caloroso benvenuto per i giocatori PC, in attesa dell'espansione Sunbreak in arrivo questa estate.