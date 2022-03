Monster Hunter Rise Sunbreak ha una data di uscita e nuovi dettagli

E' stata annunciata una data di uscita per Monster Hunter Rise Sunbreak. Quando Capcom ha annunciato l'espansione lo scorso anno, la società aveva affermato la sua uscita nei primi mesi del 2022. Ora, la finestra di lancio è stata posticipata di un po': i giocatori potranno ottenere l'espansione il 30 giugno 2022.

La presentazione avvenuta su Twitch ha esaminato nuovi dettagli sul gioco. Ad esempio, ci sono nuovi dettagli sulla regione che i fan visiteranno e sui personaggi che i giocatori incontreranno.

Come promemoria, questa espansione aggiungerà un grado Master e nuovi attacchi. La Cittadella sarà la nuova regione che le persone esploreranno, ognuna con i suoi nuovi biomi. Alcune delle aree in rovina lì alludono a civiltà che sono venute prima. Tuttavia, poiché saranno riccamente popolate da mostri, esplorare quelle rovine non sarà per niente facile. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Monster Hunter Rise è disponibile per Nintendo Switch e PC. La data di lancio dell'espansione di Monster Hunter Rise Sunbreak è il 30 giugno 2022.

Fonte: Nintendo Everything