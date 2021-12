Monster Hunter Rise: Sunbreak riceverà nuovi interessanti dettagli nella primavera del 2022

Capcom ha in programma alcune grandi cose per Monster Hunter Rise. Il gioco di ruolo d'azione ha già riscosso un enorme successo su Switch sin dal suo lancio a marzo, ma presto uscirà anche per PC. Successivamente, nel 2022, Capcom pubblicherà anche un'enorme espansione per il gioco, chiamata Sunbreak.

Abbiamo già visto qualcosa di Sunbreak, mentre dal suo annuncio sono stati condivisi anche frammenti di nuove informazioni sull'espansione, ma quando possiamo aspettarci di vedere altro? A quanto pare, non sarà un'attesa così lunga.

Attraverso l'account Twitter ufficiale di Monster Hunter, Capcom ha recentemente confermato che ulteriori notizie su Monster Hunter Rise: Sunbreak saranno condivise nella primavera del 2022.

Hunters, we know you?re itching for more #Sunbreak news?



Stay tuned? Spring 2022! pic.twitter.com/01k8baeRpb — Monster Hunter (@monsterhunter) December 27, 2021

L'espansione è prevista per l'estate del prossimo anno, il che significa che probabilmente vedremo molto di più un paio di mesi prima della sua uscita.

Monster Hunter Rise è attualmente disponibile su Switch e verrà lanciato su PC il 12 gennaio. Una demo del gioco è disponibile su Steam.

Fonte: Gamingbolt.