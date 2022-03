Monster Hunter Rise: Sunbreak svelerà nuovi dettagli a breve in un evento digitale

Capcom ha detto in precedenza che avrebbe rivelato maggiori dettagli su Monster Hunter Rise: Sunbreak questa primavera, ma sembra che i fan riceveranno prima interessanti novità sul gioco.

Un evento digitale è stato confermato per il 15 marzo alle ore 15 italiane. Lo show durerà 20 minuti e rivelerà nuovi dettagli sull'atteso titolo.

Saranno condivise nuove informazioni sulla storia, sulle nuove location e sui mostri. La presentazione potrà essere vista su Twitch in inglese e su YouTube in giapponese.

Tune in to the Monster Hunter Digital Event - March 2022 for approximately 20 minutes of programming, including exciting reveals of new monsters, gameplay info, and more! #Sunbreak



? March 15

? 14:00 GMT / 7:00 PDT

? https://t.co/8IzgK7w1Wf pic.twitter.com/imVwF1Qdae — Monster Hunter (@monsterhunter) March 8, 2022

Finora, sappiamo già che Sunbreak si svolgerà in una nuova regione e aggiungerà il Master Rank come nuovo quest rank. I giocatori potrebbero anche incontrare "versioni più potenti" di mostri esistenti con nuovi attacchi, anche se resta da vedere se si tratterà di nuove sottospecie.

Monster Hunter Rise: Sunbreak uscirà quest'estate per Nintendo Switch e PC.

Fonte: Gamingbolt.