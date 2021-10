Monster Hunter Rise, le versioni PC e Nintendo Switch si scontrano in un video confronto

Capcom ha recentemente rivelato che la versione PC di Monster Hunter Rise sarà in vendita a metà gennaio 2022. Attualmente, per dare ai giocatori un'idea sul gioco, è disponibile una demo gratuita su Steam, in modo che chiunque possa vedere di persona come appare questo nuovo gioco sul proprio computer.

Ora, un video confronto dello YouTuber ElAnalistaDeBits mette a confronto la versione originale del gioco per Nintendo Switch insieme a questa nuova per PC, dove si sottolinea che si tratta di un test, quindi il risultato finale può variare da qui fino al suo lancio.

La differenza più evidente è nella risoluzione, che raggiunge il 4K a 60 fps su PC, mentre su console Nintendo rimane a 756p a 30 fps. La versione PC inoltre ha diversi miglioramenti grafici, come appunto la distanza visiva, le texture e vari elementi dell'ambiente, così come i dettagli dell'erba o l'animazione dell'acqua. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Monster Hunter Rise per PC sarà disponibile dal 12 gennaio 2022: le versioni del gioco tuttavia non avranno né il cross-save e nemmeno il cross-play.