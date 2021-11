Monster Hunter potrebbe essere protagonista ai The Game Awards 2021 con importanti reveal

E' stato un grande 2021 per Monster Hunter, dato che il gigantesco franchise ha dato il benvenuto al suo nuovo titolo della serie principale, Monster Hunter Rise, e a un sequel del popolare spin-off Monster Hunter Stories. Rise ha visto aggiornamenti costanti negli otto mesi successivi all'uscita del gioco con una massiccia espansione intitolata Sunbreak prevista per il prossimo anno. Da quando l'espansione è stata annunciata ufficialmente durante il Nintendo Direct dell'autunno 2021, Capcom ha lentamente fornito informazioni ai fan e un recente rumor suggerisce che ulteriori rivelazioni arriveranno nelle prossime settimane.

Monster Hunter è diventato uno dei più grandi franchise di Capcom negli ultimi anni grazie al grande successo di giochi come Monster Hunter World e Rise. Entrambi i giochi sono stati ben supportati da Capcom e hanno ricevuto aggiornamenti frequenti aggiungendo una pletora di contenuti gratuiti con ogni gioco che ha ricevuto sostanziali espansioni a pagamento. Ora, secondo un leaker, sono in programma ulteriori notizie su Monster Hunter per i The Game Awards 2021.

Il famoso leaker Samus Hunter ha rivelato che alcuni reveal per il franchise di Monster Hunter sono probabilmente previsti per i The Game Awards di quest'anno. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti di queste presunte rivelazioni, ma Monster Hunter Rise è attualmente nominato per diversi premi ai TGA e un annuncio potrebbe coincidere con uno di questi premi.

Monster Hunter Rise si è rivelato un enorme successo per Capcom come primo gioco della serie principale del franchise ad essere lanciato su Nintendo Switch. L'ultimo capitolo della serie ha venduto oltre 7 milioni di copie a ottobre e l'imminente lancio della versione PC a gennaio aumenterà ulteriormente questi numeri di vendita stellari. Con l'uscita di Sunbreak attualmente prevista per la prossima estate, e potenzialmente altre rivelazioni per il franchise in arrivo, Monster Hunter dovrebbe continuare il suo recente successo anche in futuro.

Monster Hunter Rise è ora disponibile per Nintendo Switch. Il lancio della versione PC è previsto per il 12 gennaio 2022.

