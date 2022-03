Moon Beast Productions è lo studio formato da ex Diablo II. Il team sta lavorando ad un action RPG

Moon Beast Productions è uno studio di nuova costituzione guidata da veterani della versione originale di Diablo II. Il lead designer di Diablo II Peter Hu ha co-fondato lo studio con Phil Shenk, oltre ad agire come lead artist. Il duo aveva precedentemente lasciato Blizzard nei primi anni 2000, trasferendosi in altri studi prima di tornare insieme.

Attualmente stanno lavorando ad un primo gioco: Moon Beast Productions non ha fornito ulteriori dettagli, ma Hu ha promesso che i fan dei giochi di ruolo d'azione degli sviluppatori non rimarranno delusi. Tuttavia, non si basano su un design già visto in giro, dato che Hu ha affermato che il progetto di debutto dello studio includerebbe "alcune grandi innovazioni con un potenziale incredibile".

Forse motivati dalla loro esperienza nel campo dei giochi tripla A, Moon Beast Productions offrirà un ambiente di lavoro positivo. Secondo Shenk, "Vogliamo costruire senza dubbio una cultura di squadra sana, solidale e collaborativa tanto quanto lo siamo nel creare giochi".

Per ora sono queste tutte le informazioni condivise, pertanto non ci resta che attendere per maggiori dettagli che arriveranno sicuramente in futuro.

