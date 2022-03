Ori: Moon Studios ambiente invivibile? Una ex sviluppatrice parla della sua pessima esperienza

Lo scorso fine settimana abbiamo condiviso una notizia che aveva lasciato molti sorpresi. In un report si parla infatti del comportamento tossico e oppressivo di Moon Studios, il team che ha lavorato alla serie di Ori.

Ulteriori informazioni in seguito a quel report sono venute fuori in un podcast con Jeff Grubb, il quale ha dichiarato che Microsoft, venuta a conoscenza di questi problemi, avrebbe volontariamente deciso di non finanziare più il nuovo gioco a cui lo studio di sviluppo sta lavorando.

Ora, l'ex sviluppatrice Franciska Csongrady ha condiviso la sua esperienza attraverso Twitter: "Ho lavorato presso Moon Studios per due anni come unica donna nello Story Team. Un'esperienza emotivamente pesante che mi ha lacerato. È una squadra costruita sulle bugie, con la convinzione che la qualità giustifichi tutto, dall'abuso verbale nella crisi, all'umiliazione pubblica. Realtà come queste ti deprimono e ti consumano dentro. Tutti meritano di meglio" ha dichiarato.

The whole studio is built on the lie that Quality justifies everything. Verbal abuse. Crunch. Public humiliation. But it just wears you down, and burns you out. Burnt out people do not produce quality. — Franciska Csongrady (@TigrMoth) March 19, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Please, don?t be fooled. Don?t perpetuate the problem by working for places like Moon. We have to stop the defeatist mentality that this is just what the industry is like. There are better places out there. You deserve better. — Franciska Csongrady (@TigrMoth) March 19, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Vi prego, non fatevi ingannare. Non ripetete il nostro errore lavorando in posti come Moon Studio. Dobbiamo fermare la mentalità disfattista secondo cui l'industria videoludica è fatta così. Ci sono luoghi migliori in giro, e voi meritate di meglio" conclude la sviluppatrice.