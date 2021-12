Morrowind ha una mod in sviluppo da 20 anni che ora è a metà del completamento

Tamriel Rebuilt ha un semplice obiettivo: espandere il mondo di The Elder Scrolls III Morrowind per includere tutto nella provincia di Morrowind. Non solo Vvardenfell e Solstheim del gioco originale, ma l'intera provincia, dalle montagne occidentali alle paludi meridionali e oltre.

Si tratta di un'impresa enorme che ha tenuto impegnato il team dietro alla mod Tamriel Rebuilt per quasi due decenni. Hanno già fatto molti progressi: circa metà dell'area continentale e sono state aggiunte circa 360 missioni aggiuntive, che è possibile provare scaricando la versione più recente della mod. Ma c'è sempre molto lavoro da fare. Il team di Tamriel Rebuilt ha recentemente rivelato cosa ha in programma per il prossimo anno.

Due grandi espansioni sono all'orizzonte. La prima è Dominions of Dust, che porterà tre nuove regioni a Morrowind. Iniziando dai calanchi Roth Roryn, appena a ovest di Andothren, che è un'area rocciosa e desolata. L'Armun Ashlands, un'area a sud di Vvardenfell ed è ancora più desolata dei calanchi di Roryn. E infine, i Monti Velothi sul confine occidentale di Morrowind. Ogni area è scarsamente popolata, ma ci sarà almeno una grande città: Andothren, che sarà la prima metropoli della mod e il centro di oltre 140 missioni attualmente in corso.

Il team della mod stima che il 47% delle missioni sia "completato o in fase di test", sebbene le missioni più grandi siano tutte ancora in fase di sviluppo attivo. Dopo Dominions of Dust ci sarà Embers of Empire, "una massiccia revisione" di alcuni dei primi contenuti mai rilasciati in Tamriel Rebuilt. La capitale imperiale di Firewatch a Telvannis dovrebbe raddoppiare le sue dimensioni con molti edifici unici e rifacimenti interni di edifici esistenti. Avrà anche "molte missioni" aggiunte, anche se alcune di queste proverranno da Helnim e Bal Oyra, che verranno ridotte di dimensioni per adattarsi meglio alla tradizione di Morrowind.

Il team di sviluppo è guidato da volontari, pertanto Tamriel Rebuilt non ha ancora una data di uscita. Se però siete curiosi, potete sperimentare la mod cliccando qui.

Fonte: GameRant