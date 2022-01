Mortal Kombat 2 il film è in lavorazione con lo sceneggiatore di Moon Knight

New Line è pronta a mettersi alla prova con Mortal Kombat 2, un sequel dell'adattamento live-action pubblicato lo scorso anno.

Deadline riporta che il nuovo film sarà scritto da Jeremy Slater, che è anche lo sceneggiatore della serie Moon Knight di Marvel.

Slater è pronto per riprendere dall'ultimo film, che si è rivelato un successo nell'era della pandemia, aprendo alla posizione numero uno al botteghino e classificandosi tra i migliori film di HBO Max.

Il primo film della serie è stato definito un prodotto con un umorismo consapevole e con eccellenti scene d'azione. Si è rivelato un successo tra i fan della serie, che ancora guardano indietro con affetto alla versione lanciata negli anni '90.

Nel frattempo, Moon Knight si prepara a uscire il 30 marzo su Disney Plus.

Mortal Kombat 2 non ha ancora una data di uscita.

Fonte: IGN.