Mortal Kombat, Injustice e non solo? Ed Boon parla brevemente del prossimo progetto di NetherRealm

Recentemente ci sono state le prime indicazioni secondo cui NetherRealm starebbe lavorando a Mortal Kombat 12. Tuttavia le porte sono aperte, in quanto lo studio potrebbe rompere con la sua lunga tradizione.

Per oltre 10 anni, Mortal Kombat e Injustice sono apparsi sul mercato alternativamente, presumendo quindi che Mortal Kombat 12 fosse il prossimo capitolo. Tuttavia secondo il capo dello studio e creatore Ed Boon, anche se non può ancora parlare del prossimo progetto, una volta svelato avrà senso per molti.

Durante una recente intervista Boon ha dichiarato: "Posso dire che abbiamo pubblicato Mortal Kombat e Injustice per 10 anni. Quando abbiamo rotto questo schema, ci sono state molte speculazioni su cosa avremmo fatto dopo. Posso dire che c'era una ragione per questo e quando annunceremo il nostro prossimo gioco avrà molto senso. A questo punto, però, avrò un sacco di guai se dico altro".

Quindi un altro Mortal Kombat, che sarebbe il terzo consecutivo, sembra piuttosto improbabile secondo quanto riferito. Non ci resta che attendere eventuali informazioni da NetherRealm in futuro.

Fonte: GamesRadar