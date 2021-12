Mortal Kombat o un gioco tutto nuovo? NetherRealm non è ancora pronto ad annunciare il prossimo titolo dello studio

In molti si aspettavano il prossimo titolo di NetherRealm Studios ai The Game Awards 2021 e i fan speravano in Mortal Kombat 12. Tuttavia, lo sviluppatore non ha rivelato nulla alla premiazione.

Su Twitter, il co-creatore della serie e direttore creativo di NetherRealm Ed Boon ha spiegato in qualche modo cosa sta succedendo.

Rispondendo a un utente che chiedeva quale sarebbe stato il futuro del franchise, Boon ha dichiarato: "apprezzo davvero l'entusiasmo per il nostro prossimo gioco ma non siamo ancora pronti per annunciarlo". Come potete vedere, Boon non parla direttamente Mortal Kombat 12 come prossimo gioco dello studio.

Really appreciate the enthusiasm for our next game and wish we were ready to announce. But we aren?t yet. Many more variables involved than we are allowed to disclose. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Molto probabilmente, il progetto non è ancora a buon punto per essere mostrato. Potrebbero esserci stati ritardi interni dovuti al lavoro da casa o ad altri problemi. Ad ogni modo, sembra improbabile che ne sentiremo parlare quest'anno.

Il tempo alla fine dirà cosa ha in serbo NetherRealm. Nel frattempo, Mortal Kombat 11 è disponibile per Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia.

Fonte: Gamingbolt.