Mortal Kombat con Neo di Matrix o John Wick? Keanu Reeves dice 'no'

Dopo che vari personaggi cinematografici da Terminator a Rambo sono apparsi come ospiti DLC nei giochi Mortal Kombat nel corso degli anni, i fan della serie hanno ipotizzato l'arrivo di Neo in The Matrix o John Wick. E non solo. Anche il creatore della serie Ed Boon ha ovviamente pensato che fosse una grande idea. Tuttavia, c'è qualcuno che pensa che questa non sia una buona idea, ovvero lo stesso Keanu Reeves.

In una video intervista in cui Reeves ha risposto a 4 domande dei fan, è stata sollevata la domanda corrispondente: "Se dipendesse da te, consentiresti l'arrivo di Neo o John Wick in Mortal Kombat?".

"Se dipendesse da me? No", sorride. "Mortal Kombat è fantastico in tanti modi. Ma penso che tu conosca Neo e John Wick, loro fanno certe cose. E Mortal Kombat fa altre cose". La strada da Matrix a Mortal Kombat è breve dato che entrambi i marchi sono di proprietà della Warner. Tuttavia, i diritti su John Wick sono di proprietà di Lionsgate. Entrambi i personaggi sono praticamente inutili senza l'aspetto di Reeves, motivo per cui probabilmente non si arriverà mai a questo finché l'attore avrà posto il veto.

Le conversazioni su Neo in Mortal Kombat risalgono al 2016, quando Boon ha rivelato a Game Informer che la Warner Bros. voleva inserire Neo in un gioco Netherrealm, di nuovo in Mortal Kombat 9. Lo sviluppatore ha rifiutato perché si temeva che il personaggio non si sarebbe abbinato al gameplay ultra-brutale.

