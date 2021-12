Mortal Kombat Trilogy: la petizione per il remake supera quota 15.000 firme

Eyeballistic Games ha un sogno: il remake di Mortal Kombat Trilogy e il progetto ha ricevuto la benedizione del co-creatore di Mortal Kombat Ed Boon nel 2016.

Sfortunatamente, secondo lo sviluppatore, il proprietario dell'IP Warner Bros. non crede che il gioco venderebbe più di 100.000 unità in tutto il mondo, non rendendolo quindi un investimento finanziario utile. Tuttavia, nei cinque anni successivi, Eyeballistic si è affermata meglio ed è pronta a dimostrare che potrebbe spingere le vendite. In effetti, Eyeballistic ora vuole ricreare Mortal Kombat Trilogy con Unreal Engine 5, ha realizzato dei concept e ha avviato una petizione per illustrare a Warner Bros. la richiesta per un tale progetto. La petizione ha già superato le 15.000 firme.

Eyeballistic è diventato estremamente specifico sulle sue intenzioni nella petizione: vuole vendere un remake di Mortal Kombat Trilogy UE5 su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e PC per $39,99, con matchmaking online, classifiche globali, gioco online, risoluzione 4K e 60 FPS ove applicabile. L'obiettivo è avvicinare la Warner Bros. con la petizione una volta raccolte 100.000 firme e quindi utilizzare potenzialmente il crowdfunding per dimostrare ulteriormente la domanda per il gioco.

Potete firmare la petizione se volete vedere un remake di Mortal Kombat Trilogy in UE5 su piattaforme moderne. Il gioco è stato originariamente lanciato nel 1996 su PlayStation 1 e Nintendo 64.

Fonte: Nintendoenthusiast.