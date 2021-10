Mortal Kombat e la nascita dell'iconico 'Get Over Here' di Scorpion in un video imperdibile

Il co-creatore di Mortal Kombat, Ed Boon, ha pubblicato un video dietro le quinte su Twitter che riguarda lo sviluppo dell'originale Mortal Kombat.

Il filmato ci mostra come è nata l'iconica "spear" di Scorpion. "Il 2021 segna 30 anni da quando abbiamo effettivamente INIZIATO a lavorare su [Mortal Kombat]. Per festeggiare, mi è sembrata un'idea divertente condividere alcune cose dietro le quinte", ha dichiarato Boon su Twitter.

Il video presenta l'artista marziale Daniel Pesina, che ha eseguito il motion capture per molti personaggi di Mortal Kombat nei primi giorni della serie, nei panni di Scorpion diretto da Ed Boon e John Tobias. Dopo che Pesina esegue una delle animazioni di Scorpion, Boon lancia un'idea per una mossa che coinvolge una corda con un'estremità appuntita usata per tirare i giocatori attraverso lo stage. I primi tentativi dell'attore con la tecnica distintiva di Scorpion sembrano leggermente diversi dalla sua versione finale, ma alla fine della clip, possiamo vedere effettivamente la famosa mossa.

"[La lancia] doveva essere veloce in modo che [Scorpion] potesse cogliere di sorpresa gli avversari", ha rivelato Boon.

Boon ha anche toccato i problemi causati dall'inclusione di questa mossa e come Midway ha lavorato attorno a loro. "Eravamo così stretti nella memoria, che non abbiamo nemmeno catturato alcun movimento per le reazioni [delle vittime di Scorpion]. Invece, abbiamo preso in prestito i fotogrammi di animazione esistenti", ha affermato il co-creatore di Mortal Kombat.

Mortal Kombat will be 30 years old in 2022. But 2021 marks 30 years since we actually BEGAN working on the game. To celebrate, it seemed like a fun idea to share some behind-the-scenes stuff. This clip shows how we created Scorpion?s iconic (GET OVER HERE!) spear move. (1 of 9) pic.twitter.com/3f1tdvjG9R — Ed Boon (@noobde) October 12, 2021

Boon ha concluso la sua riflessione con una piccola anticipazione sul fatto che spera di pubblicare più clip dietro le quinte della storia di Mortal Kombat fino al 30° anniversario della serie nel 2022.

Boon è attualmente direttore creativo di NetherRealm Studios, noto per le serie Mortal Kombat e Injustice. NetherRealm ha annunciato quest'anno che avrebbe terminato lo sviluppo di DLC per Mortal Kombat 11 per perseguire un nuovo progetto ancora avvolto nel mistero.

Fonte: Gamepur.