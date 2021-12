Mortal Shell per gli utenti PS Plus è disponibile solo nella versione PS4 e non in quella migliorata per PS5

Mortal Shell è disponibile come parte dell'offerta PS Plus di questo mese , ma coloro che si aspettano che includa la più recente edizione migliorata per PS5 rimarranno delusi.

Quest'anno è stata lanciata un'edizione migliorata per PS5, che racchiude texture migliorate, effetti visivi in 4K, 60FPS e supporto per il DualSense, e coloro che possiedono la versione PS4 originale del titolo sono stati in grado di eseguire l'upgrade all'edizione PS5 gratuitamente.

Sfortunatamente, questa edizione migliorata non è ciò che ricevono ora gli abbonati PS5 a PS Plus. Su Twitter, l'account ufficiale di Mortal Shell ha chiarito che la versione PS Plus del gioco sarà la versione originale per PS4. Ovviamente, il gioco è giocabile su PS5 tramite la funzione di retrocompatibilità della console.

"La versione di Mortal Shell fornita su PS+ sarà solo l'edizione originale PS4 (non migliorata) che è anche giocabile su PS5 tramite retrocompatibilità", ha detto l'account Twitter di Mortal Shell.

Questa non è la prima volta che Sony offre solo la versione standard di un gioco per PS4 tramite PS Plus. Ad esempio, Sony non ha consentito l'upgrade gratuito di Final Fantasy VII Remake alla versione PS5 Intergrade. Lo stesso è successo con Greedfall: i giocatori non sono stati in grado di aggiornare gratuitamente la versione PS Plus alla versione PS5 del titolo.

Mortal Shell è ora disponibile in tutto il mondo su console e PC. Come detto, il Souls-like è disponibile anche tramite PS Plus. Il gioco è attualmente incluso anche con Xbox Game Pass.

I giochi PS Plus gratuiti di questo mese includono Godfall: Challenger Edition, la versione PS4 di Mortal Shell e Lego DC Super-Villains. È interessante notare che Godfall: Challenger Edition non include la modalità campagna originale del gioco. Pertanto, i possessori di PS5 che desiderano giocare con la campagna dovranno comunque acquistare il gioco originale.

Fonte: Wccftech.