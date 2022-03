Moss Book II, il sequel dell'esclusiva PSVR ha una data di uscita e un nuovo video gameplay

Polyarc ha annunciato che Moss Book II verrà lanciato il 31 marzo 2022 su PSVR. Il gioco è il seguito dell'originale Moss, che rimane uno dei titoli più celebri per i visori di Sony.

Sony ha recentemente svelato una serie di nuovi dettagli sull'attesissimo sequel, incluso il fatto che i giocatori possono aspettarsi ambienti più ampi da esplorare, oltre a tagli della telecamera senza interruzioni che consentono una transizione graduale tra gli ambienti. Una delle nuove meccaniche di questo titolo è il potere per il giocatore di coltivare viti, che Quill può usare per arrampicarsi su superfici o attraversare voragini. Secondo i creatori del gioco, questo secondo capitolo, che includerà diverse ore di contenuti in più rispetto al primo, si appoggia davvero alle interazioni tra l'eroico roditore e il giocatore, e molti nuovi elementi lo rifletteranno.

Ci saranno anche nuove armi nel gioco, incluso un grande martello che ha diversi usi. E' possibile eliminare ostacoli, attivare interruttori o combattere i nemici con questo strumento contundente, che dovrebbe offrire ai giocatori molta varietà di gameplay. Acquisire diverse abilità e dispositivi come il martello durante il gioco offre ai giocatori buoni motivi per ricostruire aree precedentemente visitate.

Ricordiamo che Moss Book II sarà disponibile in esclusiva su PlayStation VR il 31 marzo.

Fonte: PlayStation Blog