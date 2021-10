'Moss: Book 2 sarà un concentrato di emozioni e nuovi poteri imperdibile su PlayStation VR'

Moss è un ispirato gioco uscito nel 2018. Il platform per PlayStation VR raccontava la storia di Quill, un topo che partì per salvare suo zio e il regno da un malvagio serpente sputafuoco.

Ora abbiamo appreso che il prossimo sequel aumenterà ulteriormente la componente emotiva.

L'animation director di Moss: Book II, Richard Lico, è stato intervistato da PlayStation Blog e la conversazione include alcune nuove curiosità su come i giocatori si collegheranno con Quill nel sequel.

Il personaggio non parla, quindi il team di Polyarc dovrà mostrare le sue emozioni attraverso le sue azioni e le sue espressioni facciali. Questi saranno potenziati nel nuovo gioco, secondo Rico: "Quill avrà una gamma ancora più ampia di prestazioni emotive da provare. Abbiamo ricostruito il viso di Quill in modo che sia capace di una più ampia gamma di espressioni. E il nostro team di ingegneri ha creato nuovi sistemi per supportare tutti i vari modi in cui abbiamo bisogno di utilizzare queste prestazioni organiche in-game".

Nella stessa intervista, il principal technical artist Tyler Walters ha condiviso alcuni dettagli sugli effetti visivi del gioco. Possiamo aspettarci di vedere fiocchi di neve cadere e fiamme di candele tremolanti che creano l'atmosfera per ogni livello. Vedremo anche "una nuova abilità del giocatore che consente di far crescere il fogliame attraversabile".

Moss: Book II attualmente non ha una data di uscita confermata, sebbene le ultime informazioni parlino di un lancio nel 2021.

Fonte: Gamepur.