Moss Book II, il sequel dell'ispirato gioco per PlayStation VR in nuovi dettagli

Durante l'evento PlayStation Indies che si sta tenendo in questi minuti, sono stati mostrati nuovi dettagli per Moss Book II, il sequel dell'acclamato gioco uscito su PlayStation VR.

Ora che si avvicina l'uscita di Moss: Book II, prevista per la primavera, il team ha voluto rendere partecipe i giocatori nei processi di creazione dell'ambiente che è stato un punto di forza degli sviluppatori. Le stanze più ampie, oltre a ricordare ai giocatori le dimensioni effettive di Quill, hanno permesso agli sviluppatori di creare rompicapo multidimensionali ancora più vasti, e sezioni platform da superare nel contesto di spazi decisamente più grandi.

Per superare queste stanze immense il team ha implementato cambi di inquadratura senza soluzione di continuità, grazie a dissolvenze senza alcun tempo di caricamento. Potrete raggiungere nuovi punti d'osservazione all'interno di ciascuna stanza, scoprire dettagli precedentemente invisibili, svelare segreti e risolvere rompicapi senza incappare in movimenti o transizioni sgradevoli.

Moss è pieno di ambienti da esplorare e rompicapo da risolvere e ora lo studio di sviluppo permetterà ai giocatori di ritornare nelle precedenti stanze in modo da completare qualsiasi puzzle o collezionabile disponibile.

Il gioco sfrutterà anche tutte le caratteristiche del controller DualSense: i controller vibrano quando si possiedono i nemici, i blocchi si illuminano quando ci si avvicina e Quill guarda e reagisce ai gesti del giocatore. Per ottenere un vero senso di immersione, il team si è concentrato su tutti quei dettagli che rischiano di rovinare l'esperienza progettando un sistema, chiamato Boopables, che dà una presenza fisica ai corpi virtuali, affinché possano davvero interagire con il mondo circostante. Proprio come nella vita vera, l'erba e le felci si muovono quando verranno toccate, le candele tremolano al passaggio e l'acqua si increspa al contatto con le mani.

Ricordiamo che Moss Book II sarà disponibile questa primavera.

Fonte: PlayStation Blog