MotoGP 22 ha una data di uscita e uno spettacolare trailer! Ecco tutti i dettagli

Milestone ha annunciato oggi MotoGP 22, il videogioco ufficiale della prossima stagione di MotoGP. Una delle novità del titolo 2022 sarà la modalità Stagione 2009, dove potrete rivivere una delle migliori stagioni di sempre. In questa modalità, sarete in grado di guardare un film narrato da Mark Neale, regista dei migliori documentari della MotoGP, inclusi oltre 50 minuti di riprese della stagione 2009.

Altre aggiunte a MotoGP 22 includono una modalità tutorial rivista e la nuova MotoGP Academy. Nel nuovo tutorial, i giocatori giocheranno brevi sessioni con regole personalizzate, in modo da comprendere meglio i fondamenti del gioco. Nel frattempo, in MotoGP Academy impareranno a migliorare il loro stile di guida, in modo da essere più veloce su ogni pista.

Il gioco avrà anche un sistema di difficoltà dinamico, in cui il gioco stesso suggerirà di diminuire o aumentare la difficoltà in base alle sfide completate, alle cadute, agli aiuti collegati, tra gli altri parametri. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Ricordiamo che MotoGP 22 arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 21 aprile.

Fonte: MotoGP