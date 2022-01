Motorstorm sta per tornare? Il progetto sarebbe in mano a Lucid Games di Destruction AllStars

Motorstorm è una saga di giochi di guida che è stata messa da parte qualche anno fa. Tuttavia i fan di questa serie possono sperare in un ritorno, se si dà retta agli ultimi rumor.

Su Reddit è diventato virale il post dell'account Twitter di Oops Leaks noto per aver raccolto fughe di notizie dal mondo dei videogiochi. Secondo quell'account, PlayStation sta discutendo di far rivivere la saga di Motorstorm. Si dice che l'obiettivo di questo progetto fosse lanciare qualche gioco di guida che facesse da contrappeso a Gran Turismo, che è molto più realistico.

Sembra anche che lo sviluppo ora cadrebbe nelle mani di Lucid Games poiché non sarebbero più loro a sviluppare quel presunto nuovo Twisted Metal. Per chi non li conoscesse, Lucid Games si occupa di Destruction AllStars.

Motorstorm reboot was discussed at Sony. The company wants an arcade racing game associated with PlayStation brand in counterweight to Gran Turismo series. Recent Twisted Metal developer switch could indicate that the project might be given to Lucid Games. pic.twitter.com/cPCKfdexok — Oops Leaks (@oopsleaks) January 24, 2022

Ovviamente insistiamo sul fatto che si tratta di una voce tutt'altro che ufficiale, quindi dobbiamo aspettare per vedere se un giorno verrà davvero annunciato.

Fonte: Segment-Next