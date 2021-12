Moving Out è il gioco in regalo da Epic Games Store oggi, 28 dicembre

Epic Games Store sta per esaurire i suoi regali, e come da leak che ha praticamente spoilerato tutti i titoli in arrivo sino a domani, oggi tocca a Moving Out, un simpatico simulatore di traslochi, party game a quattro giocatori. Un'idea carina per passare le feste con tutta la famiglia.

Come da descrizione:

"Moving Out è un assurdo simulatore di traslochi basato sulla fisica che dà un significato tutto nuovo alle partite cooperative in locale! Vuoi avere un'entusiasmante carriera nel campo dell'arredamento? Nei panni di 'specialista di riposizionamento e trasloco degli arredi', ti verranno assegnati diversi lavori di trasloco nell'operosa città di Packmore. La Smooth Moves non sarà una delle aziende di trasloco più grandi, ma per questa squadra di persone intraprendenti non esistono richieste troppo pericolose o bizzarre. Fai crescere la tua azienda per affrontare nuovi obiettivi, recluta vivaci personaggi personalizzabili e salva la città dai pericoli degli arredamenti!"

Moving Out sarà disponibile al riscatto entro domani 29 dicembre, alle 16:59, prima che venga sostituito dal prossimo titolo.

Fonte: epicgames.com