Multiversus è il 'Super Smash Bros.' di Warner Bros. annunciato ufficialmente con un trailer

Tramite un comunicato stampa Warner Bros. Games annuncia MultiVersus, un nuovo platform fighter free-to-play basato su scontri a squadre 2 vs 2 con un cast in continua espansione di personaggi iconici e universi leggendari. Sviluppato da Player First Games, MultiVersus sarà disponibile nel 2022 per le console PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4, le console Xbox Series X|S e Xbox One e per PC, con supporto completo al cross-play, server dedicati e stagioni ricche di contenuti. La pre-iscrizione per i prossimi test di gioco è disponibile ora su MultiVersus.com.

MultiVersus includerà una varietà di amatissimi eroi e personaggi con cui fare squadra o da sfidare in battaglie epiche, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (supereroi e supercriminali DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom e Jerry; Jake the Dog e Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); una straordinaria creatura originale conosciuta come Reindog e molti altri in arrivo.

Il gioco si basa su scontri che pongono grande enfasi nel gameplay cooperativo online: ogni lottatore sarà dotato di un set completo e profondo di meccaniche di combattimento che rendono unico il nuovo approccio del gioco agli scontri 2 vs 2. Questo consente ai combattenti di sfoggiare set di mosse personalizzabili che si combinano in modo dinamico a quelle degli altri personaggi, mentre si affrontano per primeggiare.

Da Wonder Woman e il suo Lazo della verità che viene abbinato inaspettatamente a Shaggy con il suo proiettile sandwich, all'abilità di Arya Stark di cambiare faccia usata per completare la visione laser di Superman: l'impossibile diventa possibile grazie a sorprendenti combinazioni e abbinamenti di squadra. Le divertenti sfide multigiocatore possono avere luogo all'interno di vari ambienti reimmaginati che provengono da mondi incredibili, come la Batcaverna, la casa sull'albero di Jake e Finn e molti altri. MultiVersus includerà anche intensi scontri 1 vs 1 e una modalità tutti contro tutti per 4 giocatori dove solo un combattente rimarrà in piedi.

"Con MultiVersus stiamo creando un gioco competitivo unico, che ci consente di coniugare un ampio roster di personaggi di franchise WarnerMedia di enorme successo per far divertire tutti i giocatori", ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. "Stiamo collaborando con il talentuoso team di Player First Games per realizzare un platform fighter online free-to-play con moltissimi i personaggi iconici che i giocatori conoscono e amano, da Wonder Woman a Bugs Bunny, passando per Shaggy e Arya di Game of Thrones. E questo è solo l'inizio, perché siamo pronti a lavorare sulle stagioni in arrivo e su nuovi contenuti di gioco ricorrenti".

"MultiVersus è il progetto che sognavamo in Player First Games e siamo felici di svelare finalmente il gioco", ha dichiarato Tony Huynh, CEO e co-fondatore di Player First Games. "Abbiamo realizzato MultiVersus da zero per ottenere un gioco sociale e cooperativo, che richiede lavoro di squadra e strategia. Ci siamo concentrati sul fornire un'esperienza di gioco online di alto livello tramite server dedicati per godere di un'esperienza competitiva senza intoppi mentre si combatte senza esclusione di colpi con il nostro variegato roster di personaggi".