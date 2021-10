Multiversus di Warner Bros. tra Batman, Shaggy e Gandalf in nuove immagini e dettagli di gameplay

Continuano a susseguirsi le voci riguardanti l'esistenza, ormai data quasi per certa, di un nuovo gioco di combattimento in stile Smash Bros. attualmente in sviluppo presso WB Games. Quest'ultimo, denominato Multiversus, dovrebbe includere numerosi personaggi dell'universo Warner Bros., che certamente non è a corto di personalità che sarebbe molto interessante veder interagire in un campo di battaglia.

Dopo le diverse indiscrezioni circolate negli scorsi giorni, ad ulteriore conferma dell'esistenza di questo gioco arriva un leak di alcune immagini interne, che mostrano alcuni dettagli sul gameplay e addirittura delle bozze delle arene di gioco, tra cui una ispirata a Rick and Morty.

Il responsabile del leak, PapaGenos, ha anche condiviso alcuni dettagli relativi sia a personaggi sia a elementi di gameplay che saranno presenti nel gioco, ad esempio sul fatto che il personaggio di Shaggy sarà basato su 'Ultra Instinct Shaggy', saranno presenti anche Garnet di Steven Universe e Arya Stark da Game of Thrones, la Bat Caverna, la Casa sull'albero di Finn e il pianeta Schwifty saranno degli stage presenti, con le loro varianti, molti personaggi avranno delle varianti, Rick utilizzerà la sua pistola spara portali attraverso cui potranno passare solo gli alleati e Tom e Jerry saranno un duo come Rosalina e Luma di Smash.

Diverse immagini e dettagli quindi che fanno emergere un prodotto ben preciso con una identità particolare e la precisa idea di portare insieme un roster di personaggi decisamente ambizioso. Ancora non abbiamo informazioni ufficiali su questo progetto da parte di Warner Bros., che per il momento ha deciso di non pronunciarsi su questi leak.

È possibile che il reveal del gioco fosse previsto per i Game Awards di dicembre, un palcoscenico decisamente ideale per un annuncio di questo tipo, ma viste le diverse informazioni ormai circolate è possibile che WB anticipi i tempi. Restiamo quindi in attesa di ulteriori sviluppi.

