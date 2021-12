Mutan Insight al lavoro su un remake RPG 'High-End' in Unreal Engine 5 per PS5

Mutan Insight, uno studio con sede in Giappone specializzato in personaggi e modelli di sfondo per altri giochi, sta assumendo nuovi dipendenti per lavorare su un remake non annunciato di "RPG High End" per PS5. Il lavoro precedente dello studio include il DLC Episode Ardyn per Final Fantasy XV, così come Blue Reflection TIE e la serie Atelier. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, gli annunci di lavoro presentano posizioni per designer 3D, designer di sfondi e altro ancora.

In particolare, l'annuncio di lavoro afferma che il gioco in questione utilizzerà Unreal Engine 5. Si afferma inoltre che i candidati lavoreranno su filmati con grafica in tempo reale di fascia alta. Inoltre, le abilità richieste includono l'esperienza passata con la creazione di filmati e con il motion capture.

Detto questo, non c'è alcuna conferma sul fatto che Mutan Insight svilupperà interamente il titolo non annunciato da solo. In precedenza, lo studio ha anche lavorato in qualità di supporto con aziende come Square Enix, come nel caso del DLC di Final Fantasy XV, e potrebbe essere il caso di questo remake non annunciato.

Per adesso quindi non ci sono dettagli su cosa sia questo remake. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.

Fonte: Push Square