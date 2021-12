Mutant Year Zero: Road to Eden è il nuovo gioco gratuito di Epic Games Store

Siamo un giorno più vicini al Natale, e questo significa che è tempo di un altro gioco gratuito in omaggio su Epic Games Store. Il gioco gratuito per PC di oggi fonde le tattiche di squadra a turni di XCOM con l'esplorazione furtiva, aggiungendo per buona misura un'anatra armata di balestra e un cinghiale con un fucile da caccia: è Mutant Year Zero: Road to Eden.

L'umanità è stata spazzata via dal cambiamento climatico, le guerre nucleari e pandemie. Riuscirà la vostra squadra di Mutanti a sopravvivere alla Zona? Mutant Year Zero: Road to Eden è un gioco di avventura tattico che combina il combattimento a turni con l'esplorazione in tempo reale, la storia, lo stealth e la strategia.

Viaggiate attraverso un mondo post-umano di città abbandonate, autostrade decrepite e campagne incolte. Ritornate all'Arca, un'oasi illuminata da luci al neon, dalla pessima reputazione e abitata da personaggi discutibili, per rifornirvi e organizzare la vostra prossima avventura.

Vi ricordiamo che avete solo un giorno di tempo per riscattare questo gioco se ancora non l'avete fatto. Domani Epic Games Store svelerà un nuovo titolo gratuito.

