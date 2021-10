MXGP 2021 annunciato da Milestone con data di uscita, trailer e dettagli

Milestone annuncia oggi MXGP 2021, nuovo capitolo dell'amata serie dell'Official FIM Motocross World Championship. Il gioco sarà disponibile il 30 novembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC Steam.

MXGP 2021 permette ai giocatori di competere con più di 40 piloti ufficiali nelle categorie MXGP e MX2, correndo sulle piste ufficiali del campionato 2021. La modalità Carriera è il modo perfetto per provare l'emozione di essere nei panni di un vero pilota: i giocatori inizieranno a gareggiare nel campionato MX2, unendosi a una squadra o creandone una propria (con sponsor reali), puntando a raggiungere l'MXGP e la gloria. La modalità Carriera offre una maggiore immersività grazie alle Real Transfer Windows (dove i giocatori possono passare dalle squadre ufficiali a quelle personalizzate), ai Contracts, Personal Team, alle Challenges e alle attività aggiuntive, in cui i giocatori possono competere sia sulle piste ufficiali che su quelle nuove.

Per chi ha davvero la competizione nelle vene, inoltre, anche la modalità Multiplayer è tornata con alcuni miglioramenti. Qualificazioni nelle Lobby Online, Custom Tracks e Custom Waypoints nel Compound sono le novità principali.

E non è finita qui: MXGP21 avrà al suo interno quattro Legacy Tracks, gare iconiche provenienti dalle passate edizioni. Nello specifico: Ottobiano (Italia), Ernée (Francia), Leon (Messico) e Agueda (Portogallo) e saranno disponibili sia in Single Player che in Multiplayer.

Ultima ma non meno importante, la personalizzazione sarà come sempre una delle feature chiave del gioco. Il Track Editor è tornato, permettendo ai giocatori di creare, condividere e scaricare i migliori tracciati, insieme a più di cento marchi ufficiali tra cui scegliere per rendere il proprio pilota e la propria moto assolutamente unici.