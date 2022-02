Nacon acquisisce Daedalic Entertainment per 53 milioni di Euro

Le acquisizioni nell'industria dei videogiochi hanno dominato il 2022, ed eccone arrivare un'altra, anche se meno sconvolgente dell'acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Il publisher francese Nacon ha annunciato che acquisirà Daedalic Entertainment. Il publisher e sviluppatore tedesco è forse meglio conosciuto per la serie Deponia e il prossimo The Lord of the Rings: Gollum, ma ha anche pubblicato una serie di giochi come Shadow Tactics: Blades of the Shogun e Felix the Reaper.

L'accordo vale 53 milioni di Euro e arriva dopo una relazione preesistente, con Nacon già responsabile della pubblicazione di The Lord of the Rings: Gollum. Secondo l'annuncio di Nacon, l'attuale gruppo dirigente di Daedalic, che comprende il CEO Carsten Fichtelmann e il COO Stephan Harms, "continuerà a gestire l'azienda con un alto grado di autonomia nello sviluppo e nella pubblicazione".

In base all'accordo, Nacon alla fine acquisirà "il 100% del capitale sociale e dei diritti di voto di Daedalic Entertainment", quindi Nacon avrà essenzialmente l'ultima parola sui movimenti di Daedalic. Il completamento dell'acquisizione dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno.

Nacon era precedentemente noto come Bigben Interactive fino a febbraio 2020, quando la società madre Bigben Group ha fuso l'entità con Nacon, che era stata la sua etichetta di accessori di gioco.

Nacon ha un elenco crescente di filiali, tra cui Spiders (Greedfall, Mars: War Logs), Big Ant Studios (Cricket 22) e Cyanide (Blood Bowl 3, Tour de France 2021).

