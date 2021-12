Naughty Dog assume Zaire Lanier ex scrittrice di Subnautica Below Zero

Naughty Dog, lo studio responsabile di successi come Uncharted o The Last of Us, ha dato il benvenuto a una nuova scrittrice. Nel suo CV è possibile trovare, tra gli altri lavori, il suo contributo alla sceneggiatura di Subnautica Below Zero.

Stiamo parlando nello specifico di Zaire Lanier, che di recente si è vantata del suo nuovo lavoro su Twitter. L'artista è estremamente entusiasta di iniziare il prossimo punto della sua carriera professionale. "È stato il mio sogno per quasi un decennio. Ho ricevuto una PS3 da Craigslist da un tizio nel parcheggio e ho comprato Dragon Age/The Last of Us da GameStop. Questi due giochi hanno cambiato la traiettoria della mia vita. Sono felice di annunciare che sono ufficialmente una scrittrice di Naughty Dog".

Al momento, è difficile dire a cosa possa lavorare Naughty Dog in collaborazione con il nuovo membro dello studio. Forse si tratta della modalità Factions per The Last of Us 2, che è nota per essere attualmente in fase di sviluppo? Staremo a vedere.

This has been my dream for almost a decade now.



Got a PS3 of Craigslist from a dude in a parking lot and bought Dragon Age/The Last of Us from GameStop. Those two games changed the trajectory of my life.



I?m ecstatic to announce I?m officially a writer at Naughty Dog. pic.twitter.com/sYWc6N3lij — Zaire (@Zlanier21) December 14, 2021

Vale la pena ricordare, però, che recentemente Neil Druckman, presidente del suddetto studio, ha annunciato in maniera piuttosto segreta che il suo team stava lavorando a un nuovo gioco. Pertanto, c'è anche la possibilità che Lanier supporti alcuni degli sviluppatori che lavorano su questo progetto.

