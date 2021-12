Naughty Dog: gli sviluppatori rivelano i loro giochi preferiti del 2021

Il team di Naughty Dog ha rivelato i suoi giochi preferiti del 2021. In realtà non tutti i titoli elencati sono stati lanciati tecnicamente nel 2021, ma rende l'idea.

Ad esempio, il game director Anthony Newman, che sembra stia lavorando alla modalità multiplayer di The Last of Us 2, cita Fortnite come uno dei suoi preferiti: "quando ho iniziato a lavorare a questo progetto multiplayer, avevo un'opinione molto superficiale di Fortnite come qualcosa che era un semplice gioco per adolescenti, una moda passeggera che era popolare solo grazie a Drake. Quanto mi sbagliavo! Fortnite è davvero stimolante e non solo come gioco multiplayer".

Nel frattempo, il co-presidente Evan Wells ha adorato It Takes Two: "sono un fan dei giochi platform e It Takes Two combina questo gameplay con incredibili puzzle, una grande storia e un grande comparto artistico. C'è tanta varietà e vengono continuamente introdotte meccaniche intelligenti. E la scelta coraggiosa di richiedere un secondo giocatore ha reso l'esperienza unica. Mi sono divertito un mondo a giocarci con mio figlio".

Altri titoli che appaiono nell'elenco includono Returnal, Metroid Dread e Deathloop.

Fonte: Pushsquare.