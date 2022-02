Naughty Dog starebbe lavorando a tre giochi PS5 non ancora annunciati

Circa un mese fa, Naughty Dog aveva annunciato di essere al lavoro su diversi nuovi progetti, anche se non sono stati forniti dettagli su di essi. La cosa buona è che di alcuni giochi dell'azienda si è parlato molto anche non ufficialmente: ora però il team di sviluppo si è sbottonato di più, pubblicando su Twitter un post in cui afferma di essere alla ricerca di personale.

È stato lo stesso Neil Druckmann che, tramite un tweet, ha condiviso una serie di offerte di lavoro da parte di Naughty Dog. Ma la cosa interessante non finisce qui: nel tweet chiarisce che stanno assumendo per lavorare a tre nuovi progetti, e lo fa mettendo tre emoji. Sfortunatamente non ci sono indizi su questi nuovi giochi.

Da un lato si era già parlato di un progetto multiplayer per The Last of Us, mentre ad agosto, avevano assicurato i fan dicendo di essere fiduciosi che sia la saga di The Last of Us che Uncharted sarebbero continuati in futuro. Ricordiamo inoltre che la prima bozza per The Last of Us Part III sarebbe in teoria pronta dallo scorso anno, anche se ai tempi non c'era ancora nulla in produzione.

We?re growing! Come join us and work on ?, ?, and ?! https://t.co/rKL3u4iZaq — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 4, 2022

Per adesso quindi, a parte questo annuncio di lavoro, da parte di Naughty Dog tutto tace. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali che arriveranno in futuro.