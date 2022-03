NBA 2K e loot box: intentata una causa contro Take-Two

Il publisher Take-Two è stato accusato di "pratiche sleali, ingannevoli e illegali" per la presenza di loot box in NBA 2K.

Come riportato da Bloomberg (via GamesIndustry.biz), la causa è stata intentata per conto di un minore presso il Winnebago Country Circuit Court a gennaio, prima di trasferirsi presso l'Illinois Northern District Court un mese dopo.

Le loot box, ampiamente legate al "gioco d'azzardo", sono presenti nella serie di giochi di basket NBA 2K.

La causa afferma: "le pratiche sleali, ingannevoli e illegali dell'imputato, comprese le pratiche di gioco illegale, ingannano, fuorviano e danneggiano i consumatori".

le loot box "allontanano psicologicamente" i giocatori dalle conseguenze finanziarie, secondo il denunciante, soprattutto perché (per i minori) vengono spesso pagate utilizzando la carta di credito di un genitore.

Sono stati richiesti almeno $5 milioni di danni al publisher. Take-Two ha rifiutato di commentare quanto emerso.

Fonte: Eurogamer.net.