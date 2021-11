PS5: Neil Druckmann ha menzionato il prossimo titolo Naughty Dog

Con un aggiornamento di niente meno che la sua bio su Twitter, Neil Druckmann dà un aggiornamento piccolo ma molto importante sui programmi della compagnia.

Forse ricorderete della vociferata nuova IP di Naughty Dog, di cui, al momento, non si sa ancora nulla. Non basta il recente tweet di un insider a darci dettagli fondamentali, ma almeno la conferma che Druckmann e i suoi hanno le mani in pasta l'abbiamo ottenuta.

La bio recita testualmente "Co-presidente di Naughty Dog; The Last of Us HBO (in riferimento alla serie TV in produzione, ndr); The Last of Us Part I & II; Uncharted 4; e QUEL gioco futuro!"

Con tutta probabilità, Druckmann si sta riferendo proprio a "QUEL" gioco di cui si era accennato tempo fa, la prima IP dello studio esclusivamente per Playstation 5, altrimenti non avrebbe avuto motivo di essere tanto specifico. In ogni caso, il director sembra esserne entusiasta e si spera che questo entusiasmo sfoci presto in dettagli ufficiali.

Fonte: PSU