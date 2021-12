NEO: The World Ends With You, sequel possibile, ma i fan devono farsi sentire

Secondo il presidente di Square Enix Yosuke Matsuda, NEO: The World Ends With You non è stato all'altezza in termini di vendita. "Mentre NEO: The World Ends with You è stato ben accolto dagli utenti", ha scritto Matsuda in una dichiarazione rilasciata agli investitori di Square Enix il mese scorso, "ha deluso le nostre aspettative iniziali".

Detto questo, sembra che un sequel non sia del tutto fuori questione. In un'intervista, il produttore del gioco Tomohiko Hirano ha detto ai fan cosa deve succedere se vogliono vedere NEO 2: The World Ends With You.

"Francamente parlando, non è stato deciso nulla in termini di un prossimo capitolo", ha detto Hirano. "Tuttavia, essendo un gioco basato su una città reale, ci sono ancora molte aree che non siamo ancora stati in grado di portare in vita nei giochi, quindi una parte di me vuole farlo in qualche modo. Se i giocatori trasmettono la loro passione per il gioco, la nostra azienda potrebbe decidere di farci fare un sequel!"

Il director della serie Tatsuya Kando ha detto che ascolterà "pensieri ed emozioni" online per un sequel di NEO:TWEWY, quindi i fan sono avvisati.

Fonte: VG247