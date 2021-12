NES e SNES perdono il loro designer Masayuki Uemura, morto all'età di 78 anni

Masayuki Uemura, l'ingegnere giapponese che ha contribuito a creare le influenti console NES e SNES, è morto il 6 dicembre all'età di 78 anni. Nato il 20 giugno 1943, Uemura è cresciuto a Tokyo e da giovane ha frequentato il Chiba Institute of Technology. È entrato in Sharp Corporation nel 1972 come ingegnere. Lì ha aiutato a vendere la tecnologia delle fotocellule ad altre società, una delle quali era Nintendo.

Uemura ha incontrato il designer Nintendo Gunpei Yokoi, contribuendo così a creare il Game & Watch, il Game Boy e il D-Pad. Lavorando con Yokoi, Uemura ha aiutato a implementare le celle solari di Sharp in una pistola, ideata da Yokoi, che utilizzava le celle di rilevamento della luce per creare uno shooter. In seguito, la tecnologia è stata successivamente miniaturizzata e trasformata in un gioco arcade casalingo chiamato Duck Hunt (1976).

Uemura è entrato a far parte di Nintendo come capo della ricerca e sviluppo, dove ha guidato lo sviluppo delle prime "console" domestiche di Nintendo: il Color TV-Game, sistemi di gioco di base che avevano solo titoli incorporati. Nel 1981, Uemura iniziò a lavorare su un sistema in grado di riprodurre giochi arcade su una TV e che potesse utilizzare cartucce intercambiabili, su richiesta del presidente di Nintendo Hiroshi Yamauchi. Uemura è diventato l'architetto principale del Family Computer (Famicom), noto anche come Nintendo Entertainment System (NES), che ha contribuito a rendere nuovamente popolari le console negli Stati Uniti dopo il crollo dei videogiochi del 1983.

Masayuki Uemura, the former lead architect of the NES and SNES, has passed away. He was one of the genius minds behind some of our best game memories. pic.twitter.com/KO43DIGuTt — Archipel | ????? (@SailToArchipel) December 9, 2021

Uemura si è ritirato da Nintendo nel 2004 ed è diventato professore alla Ritsumeikan University di Kyoto, dove ha svolto ricerche e insegnato lo sviluppo di videogiochi. L'istituto ha annunciato che Uemura è morto lunedì all'età di 78 anni.

Fonte: VGC