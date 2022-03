Quantic Dream starebbe per essere acquisita al 100% da NetEase

Secondo alcune fonti, NetEase acquisirà il 100% di Quantic Dream, con un annuncio che dovrebbe arrivare quest'estate.

La società ha acquisito una quota di minoranza di Quantic Dream nel 2019 per "sostenere la visione di [Quantic Dream] di diventare una società di intrattenimento globale e multi-franchise e per sviluppare tecnologie e giochi avanzati per il futuro", ma ora sembra che NetEase acquisirà il 100% dell'azienda. Apparentemente l'accordo è in discussione da mesi, ma non è chiaro se sia stato finalizzato o meno.

Fonti hanno suggerito che Quantic Dream stesse cercando di essere completamente acquisita da quando il suo accordo di tre giochi con Sony è scaduto dopo l'uscita di Detroit: Become Human nel 2018. Quantic Dream si si sarebbe rivolto a diverse società negli anni.

Lo studio è stato anche al centro di polemiche negli ultimi anni a seguito di accuse di molestie sessuali e cultura del lavoro tossica, il che avrebbe reso difficile l'assunzione di nuovi sviluppatori.

NetEase non è estranea all'acquisizione di studi, con la società che ha acquisito Grasshopper Manufacture alla fine dello scorso anno. Grasshopper, lo studio dietro franchise come Killer7, No More Heroes e Lollipop Chainsaw, ha deciso di "unirsi a lungo termine per creare contenuti migliori per i giocatori".

Le fonti hanno affermato che l'attuale accordo tra NetEase e Quantic Dream sembra essere simile a quello di Grasshopper, con NetEase che fornisce il supporto delle risorse di cui lo studio ha bisogno per "dare vita a Star Wars Eclipse".

Fonte: Exputer.