NetEase acquista Grasshopper Manufacture, lo studio dietro No More Heroes. Promessi tre giochi in dieci anni

Grasshopper Manufacture è diventata una sussidiaria di NetEase Games grazie a un accordo tra le due parti. Grashopper è lo studio presieduto e diretto da Goichi Suda, responsabile della creazione di franchise del calibro di No More Heroes, The Silver Case o Killer7. L'accordo, firmato il 31 maggio di quest'anno, consente di "fornire creazioni più potenti lavorando insieme", spiegano da Grasshopper.

"NetEase Games è un partner molto affidabile che comprende e supporta i nostri punti di forza, principalmente supportando dal lato gestionale e fornendo i finanziamenti necessari per lo sviluppo del gioco, continuando a fare pianificazione e produzione dei progetti in modo unico" afferma lo studio di sviluppo.

È in quest'ultimo aspetto che Suda ha visto il potenziale dell'operazione, poiché "c'è una cultura che rispetta la libertà di creazione e valorizza la comunità dei giocatori anche dopo aver compreso il nostro lavoro". Altri artisti e tecnici di NetEase Games si uniranno, offrendo tre nuovi progetti nei prossimi 10 anni.

L'azienda cinese ha anche valutato positivamente l'accordo, indicando lo "stile forte che, attraverso una chiara filosofia progettuale e un gusto unico dal concept al dettaglio, fonde in modo intelligente elementi come film noir, gialli, punk rock, musica psichedelica e cyberpunk".

