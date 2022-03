Netflix acquisisce Boss Fight Entertainment

Netflix ha acquisito un altro studio di videogiochi indipendente, ovvero Boss Fight Entertainment, uno sviluppatore di giochi per dispositivi mobile con sede in Texas.

I termini finanziari dell'accordo non sono stati divulgati. Boss Fight è stato formato da ex dipendenti di Zynga Dallas ed Ensemble Studios nel 2013. È guidato dal CEO David Rippy insieme al CCO Bill Jackson e al COO Scott Winsett.

"La vasta esperienza di questo studio nella creazione di giochi di successo ci aiuterà ad accelerare la nostra capacità di fornire agli abbonati Netflix fantastici giochi ovunque vogliano giocarli", ha affermato Amir Rahimi, vicepresidente degli studi gaming di Netflix.

Boss Fight si unisce alle altre due acquisizioni di Netflix: Night School Studio, noto soprattutto per Oxenfree, e Next Games, uno sviluppatore di giochi per dispositivi mobile con sede in Finlandia, i cui titoli includono il puzzle game Stranger Things: Puzzle Tales e due basati su The Walking Dead.

Boss Fight continuerà ad operare nei suoi attuali studi ad Allen, Texas (nell'area di Dallas), Austin e Seattle. Secondo Rahimi, ciò consentirà anche a Netflix di "attingere a grandi talenti creativi oltre la California".

L'unico gioco elencato sul sito Web di Boss Fight è Dungeon Boss, un gioco di ruolo mobile in cui i giocatori combattono "per diventare il Boss".

"La missione di Boss Fight è portare esperienze di gioco semplici, belle e divertenti ai nostri giocatori ovunque vogliano giocare", hanno affermato i fondatori di Boss Fight Entertainment in una nota. "L'impegno di Netflix di offrire giochi senza pubblicità come parte degli abbonamenti consente agli sviluppatori come noi di concentrarsi sulla creazione di giochi piacevoli senza preoccuparsi della monetizzazione. Non potremmo essere più entusiasti di unirci a Netflix in questa fase iniziale mentre continuiamo a fare ciò che amiamo fare aiutando insieme a plasmare il futuro dei giochi su Netflix".

Ad oggi, Netflix ha pubblicato 16 giochi, disponibili nella sua app per iOS e Android, di cui due intitolati Stranger Things. Entro la fine del mese, la società prevede di lanciare Into the Dead 2: Unleashed, il suo primo sparatutto in prima persona, che catapulta i giocatori nel mezzo di un'apocalisse zombie.

La teoria di Netflix è che i giochi, offerti senza costi aggiuntivi, aumenteranno il valore del suo "core business" di streaming video e lo aiuteranno ad attrarre e trattenere abbonati in un mercato fortemente competitivo.

Fonte: Variety.