Netflix acquisisce Next Games, team di giochi come The Walking Dead e Stranger Things per € 65 milioni

Netflix ha annunciato che acquisirà Next Games, uno sviluppatore di giochi per dispositivi mobile finlandese per un valore totale di 65 milioni di euro. Next Games è quotata nei mercati pubblici di Helsinki e l'accordo viene concluso come un acquisto di azioni in contanti a € 2,10 per azione. Il consiglio della società ha già approvato l'accordo e lo sta raccomandando agli azionisti anche se deve ancora essere completato ma dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre del 2022.

L'accordo fa parte della più ampia strategia di Neflix per costruire i suoi contenuti di gioco come complemento al suo catalogo video e Next Games si adatta perfettamente. L'editore di giochi per dispositivi mobile free-to-play ha già sviluppato titoli relativi ad alcuni dei più grandi progetti di Netflix, come Stranger Things e The Walking Dead, il che significa che le due società avevano già una forte relazione.

Questo accordo lo consoliderà ulteriormente e migliorerà i margini di Netflix oltre alla semplice licenza dei marchi, portando internamente la proprietà intellettuale, i talenti e le attività esistenti di Next Games.

"Next Games ha un team di gestione esperto, una solida esperienza con giochi per dispositivi mobile basati su franchise di intrattenimento e solide capacità operative", ha affermato Michael Verdu, VP of Games di Netflix, in una dichiarazione. "Siamo entusiasti che Next Games si unisca a Netflix come studio principale in una regione strategica e mercato chiave dei talenti, ampliando le nostre capacità interne di studio di gioco. Anche se abbiamo appena iniziato, sono fiducioso che insieme a Next Games saremo in grado di creare un portafoglio di giochi di livello mondiale che delizieranno i nostri membri in tutto il mondo".

Fonte: Gematsu