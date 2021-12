Netflix assume un designer di Riot Games per lavorare ad un nuovo gioco

I ponti tra i videogiochi e Netflix hanno continuato a costruirsi per anni. In particolare con adattamenti di giochi in serie e film, ma soprattutto con scambi di creativi tra strutture sempre più appassionate di metaverso. Tanto che a settembre, un dipendente di Netflix si è unito a Riot Games per lavorare al League of Legends Cinematic Universe. In seguito, Netflix ha lanciato ufficialmente il suo studio di gioco e ha integrato i suoi primi giochi nell'abbonamento.

Ora parliamo di un trasferimento nell'altra direzione: Andrew Brownell, veterano di Riot Games, ha annunciato sul suo account LinkedIn che si sarebbe unito alla piattaforma di streaming per diventare un game designer su un nuovo progetto di videogiochi interno.

Andrew Brownell lascia quindi lo studio Boundless Entertainment dove ha lavorato per alcuni anni. Tuttavia prima è stato responsabile delle mappe e delle modalità di Riot Games per League of Legends.

Per adesso il post non dice nel dettaglio quale sarà questo gioco, pertanto non ci resta che attendere informazioni ufficiali.

