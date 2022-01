Netflix sfida PlayStation e Xbox: vuole essere il 'miglior servizio gaming in assoluto'

L'incursione di Netflix nel gaming ha lasciato molti disorientati, ma anche curiosi. Il potenziale di un servizio di abbonamento di gioco gestito da Netflix è innegabilmente interessante, se non altro per le dimensioni e l'influenza dell'azienda.

Finora, il servizio di gioco Netflix deve ancora essere all'altezza del suo potenziale, ma la società sta chiarendo che questo è solo l'inizio dei suoi piani. Nell'ultima sessione di domande e risposte trimestrali sui guadagni, Netflix afferma che prevede che il suo servizio di gioco sia il "migliore in assoluto della categoria".

La risposta è arrivata dal CEO di Netflix Reed Hastings, a cui è stato chiesto come Netflix intende avvicinarsi ai suoi contenuti di gioco a lungo termine. Secondo Hastings, la società deve essere "diversamente eccezionale" nei suoi sforzi di gioco e che "non ha senso semplicemente esserci". In altre parole, Netflix deve distinguersi con i suoi sforzi, piuttosto che essere solo un altro prodotto che altre aziende potrebbero già fare meglio.

Tuttavia, Hastings riconosce che Netflix non ha ancora mostrato di cosa è capace. L'obiettivo è di iniziare a piccoli passi: la società sta chiaramente ponendo grandi aspettative per il suo servizio di gaming in futuro.

"Dal lancio, abbiamo pubblicato altri cinque giochi, portando il totale a dieci per il 2021. Siamo ancora all'inizio, ma siamo soddisfatti dei nostri progressi. Nel 2022 espanderemo il nostro portafoglio di giochi sia per i giochi casual che per quelli di base mentre continuiamo a programmare una vasta gamma di tipi di gioco per imparare ciò che piace di più ai nostri membri" ha dichiarato il CEO.

Fonte: IGN