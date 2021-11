Netflix lancia Netflix Games su mobile con i primi cinque giochi

Mesi dopo la rivelazione dell'"incursione" nel settore dei videogiochi, Netflix è ora pronta a mostrare il suo nuovo servizio dedicato al gaming.

Il gigante dello streaming ha rivelato la sua nuova piattaforma Netflix Games, disponibile tramite la sua app mobile, con cinque giochi pronti per essere giocati.

I titoli di lancio per il servizio includono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up. Netflix ha promesso anche che c'è "molto di più in arrivo".

Un post sul sito di Netflix approfondisce qualche dettaglio in più sul servizio. I giochi saranno disponibili tramite qualsiasi profilo sull'app Netflix, anche se per ora solo su Android. Ancora più importante, la società sottolinea che non ci sarà "nessuna pubblicità, nessun costo aggiuntivo e nessun acquisto in-app".

?? Let the Games Begin??



Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It?s early days, but we?re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021

Ci sono spesso problemi iniziali nella transizione di un'azienda nel settore dei videogiochi. Ad esempio Amazon ha affrontato alcuni problemi con il suo ambizioso MMO New World. Netflix sembra voglia iniziare "in piccolo", il che potrebbe rivelarsi un vantaggio.

Fonte: Gamepur.