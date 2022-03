Netflix sta per lanciare il suo primo quiz giornaliero interattivo

Il passaggio di Netflix agli show interattivi si sta espandendo.

L'azienda di streaming lancerà il suo primo quiz giornaliero interattivo, Trivia Quest, il 1° aprile. La serie ispirata a Trivia Crack presenterà 24 domande a scelta multipla su argomenti come l'arte e la scienza mentre intrecciano una narrazione nell'esperienza. Il vostro scopo è quello di aiutare l'eroe Willy a salvare la gente di Trivia Land da un villain deciso ad accumulare conoscenza.

Trivia Quest non offre alcun premio nel mondo reale, ma potete ripetere un episodio per guadagnare più punti e fare progressi verso un "finale definitivo".

Il titolo sarà disponibile su tutti i dispositivi che supportano il materiale interattivo Netflix, inclusi i browser più moderni, i dispositivi mobile, le smart TV e altro.

La società si affretta a definire Trivia Quest un "esperimento" e non si è impegnata in altri show del genere. Forse ci saranno altri show interattivi altrettanto ambiziosi in futuro, ma bisognerà aspettare e vedere cosa accadrà.

Fonte: Engadget.