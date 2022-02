Never Alone, il platform indie ha un sequel in sviluppo. Il gioco originale sta per arrivare su Nintendo Switch

Il gioco indie Never Alone riceverà un sequel, oltre a una versione per Nintendo Switch del gioco originale e del suo DLC prima della fine del mese. Sviluppato da Upper One Games, Never Alone (ovvero Kisima Inŋitchuŋa) racconta la storia di una giovane ragazza Iñupiat - un gruppo di nativi dell'Alaska - chiamata Nuna e la sua compagna volpe artica mentre attraversano una dura bufera di neve alla ricerca della sua fonte per salvare il loro villaggio dal pericolo.

Il puzzle-platform è stato originariamente rilasciato su PC, PS4, Xbox One e altro dal 2014 al 2016 e ora arriverà su Nintendo Switch il 24 febbraio 2022. In un nuovo trailer, che mostra cosa possono aspettarsi i giocatori della Never Alone: ​​Arctic Collection, è stato anche annunciato che Never Alone 2 è in "pre-sviluppo". Non ci sono state altre notizie riguardo al sequel oltre al fatto che esiste, quindi sfortunatamente non abbiamo modo di sapere quanto tempo dovremo aspettare per metterci ancora nei panni di Nuna e la sua amica volpe.

La Never Alone: ​​Arctic Collection conterrà il primo gioco della serie e il suo DLC Never Alone: ​​Foxtails. Non solo questo, ma anche i video sbloccabili di "approfondimento culturale" dell'Iñupiat saranno contenuti nel pacchetto. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Ricordiamo che Never Alone con il suo DLC arriverà su Nintendo Switch il 24 febbraio.

