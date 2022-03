New Game + Expo 2022 ha una data ufficiale, ecco la lista dei publisher

New Game + Expo 2022 tornerà di nuovo il 31 marzo 2022. La presentazione vedrà aziende come Aksys, Idea Factory International, Inti Creates e NIS America che mostreranno nuovi giochi in arrivo in Nord America ed Europa. Quest'anno, le persone potranno vederlo alle 17:00 orario italiano su Twitch. Questo segnerà il secondo anno consecutivo in cui la presentazione verrà tenuta a marzo.

Ecco l'elenco completo delle aziende che presenteranno i giochi al New Game + Expo 2022.

Aksys Games

Idea Factory International

Inti Creates

Natsume

Neowiz Games

NIS America

Playism

PM Studios

Rocket Panda Games

Skystone Games

Come promemoria, alcune di queste società hanno già alcuni giochi in uscita e annunciati che potrebbero essere mostrati durante l'evento. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni.

Fonte: NintendoLife