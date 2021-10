New World si aggiorna alla versione 1.0.3 e viene implementato il trasferimento tra i server

I server del gioco di ruolo online New World sono andati offline questa mattina per permettere al team di sviluppo di lanciare l'aggiornamento 1.0.3. Questo aggiornamento non solo porta numerose correzioni di bug e ottimizzazioni, ma anche la tanto attesa funzionalità per il trasferimento sul server dei personaggi del gioco.

Come già accennato, l'aggiornamento 1.0.3 porta con sé la funzione per il trasferimento del server, che permette finalmente di spostare un personaggio su altri server. Tuttavia, la funzione non sarà disponibile per tutti i giocatori subito dopo la manutenzione. Secondo Amazon Game Studios, gli utenti nella regione sud-est asiatica possono iniziare per primi. In questa breve fase di test, gli sviluppatori vogliono osservare più da vicino se ci sono delle anomalie. Se tutto andrà secondo i piani, la funzione verrà attivata anche per le altre regioni sempre nella giornata di oggi.

Il team per premiare la pazienza dei giocatori assegnerà inoltre a ogni giocatore il titolo di gioco "L'incrollabile". Con questo titolo lo studio vuole ringraziare coloro che hanno dimostrato eccezionale risolutezza nell'affrontare gli epici tempi d'attesa. Il titolo verrà assegnato automaticamente e potrà essere equipaggiato accedendo alla scheda "Biografia" dal menu del personaggio e selezionando "Cambia" nella sezione riguardante il titolo.

A questo link potete dare uno sguardo alle note complete della patch.

Fonte: New World