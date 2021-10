New World invaso da bot che farmano materiali? Amazon usa il pugno di ferro

I giocatori di New World hanno sperimentato bot e farmatori d'oro che ostacolano il gioco accumulando punti di estrazione/pesca per raccogliere costantemente risorse e venderle al prezzo di mercato attuale. Non solo impediscono ai giocatori normali di recuperare risorse per completare le missioni o godersi il gioco, ma danneggiano anche l'economia del gioco.

Da allora Amazon Games ha ricevuto un sacco di segnalazioni da giocatori che desideravano una soluzione al problema e ora stanno intraprendendo le azioni tanto attese.

Ora lo studio sta adottando un approccio più concentrato ai bot di New World eliminando migliaia di account collegati a chiavi Steam fraudolente. "Abbiamo visto i vostri report sui bot presenti nel gioco", ha affermato TrevzorFTW, Community Manager presso Amazon Games. "Prendiamo sul serio queste segnalazioni e vogliamo che sappiate che ci impegniamo a garantire un gioco equo. Come parte di questo impegno, stiamo adottando misure per revocare migliaia di chiavi ottenute in modo fraudolento".

A tal proposito studio ha anche avvertito i giocatori di non recuperare chiavi di New World da venditori di terze parti poiché "spesso vengono ottenute tramite frode". Un'imminente ondata di ban cancellerà quindi enormi quantità di bot per aiutare a risolvere presto il problema, anche se non è stata data alcuna data per adesso.

Fonte: Eurogamer